Девушка сбросила почти половину своего веса: как она изменилась после похудения

Вес кардинально меняет человека, и, иногда, после похудения его можно даже не узнать. Так, девушка сбросила почти 50 килограммов и кардинально изменилась.

Девушка часто публикует в сети сравнения, как сильно изменилось ее тело за 2 года. Так, в 2022 году ее вес достигал 104 килограммов, а сейчас – всего 56.

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Изменилась почти до неузнаваемости

Алана Милани начала худеть в 2022 году. Тогда ее вес достигал 104 килограммов и приносил немалый дискомфорт, ведь девушка – невысокого роста. В своем блоге Алана не рассказывала, как именно ей удалось похудеть. Вероятно, девушка занималась спортом и сбалансировано питалась, ведь сейчас ее тело имеет подтянутый и спортивный вид.

За 2 года похудения девушка сбросила 48 килограммов, и сейчас ее вес достигает всего 56 килограммов.

Алана похудела на 48 килограммов: смотрите видео

Невероятные изменения особенно заметны на лице Аланы. После похудения черты стали острее, а от ее глаз невозможно оторвать взгляд.

Как изменилась девушка после похудения: смотрите видео

После похудения Алана продолжает активно вести собственный блог, а также устраивает различные фотосессии. Пользователи сети восхищаются ее трансформацией и силой воли, ведь за 2 года девушка сбросила почти половину своего веса.