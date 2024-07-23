"Девушка-дракон": австралийка сделала татуировку на глазах

Эмбер Люк – 29-летняя девушка из Австралии, тело которой на 99% покрыто татуировками. Она даже сделала татуировку глаз, из-за чего ослепла на несколько недель.

Из-за своих татуировок Эмбер называет себя "девушкой-драконом". В целом австралийка потратила 280 тысяч долларов на то, чтобы покрыть собственное тело татуировками.

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Девушка сделала тату глаз

Эмбер называет себя самой татуированной женщиной Австралии. Более того, она решилась на татуировку глаз.

Так, австралийка имеет более 250 тату на собственном теле. На татуировку глазных яблок девушка решилась впервые в 22 года, и с тех пор уже в течение 7 лет выполняет постоянную коррекцию.

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После первой татуировки глаз девушка ослепла на 3 недели, однако продолжает повторять это делать. Чтобы "покрасить" свои глазные яблоки, Эмбер ездит в Бразилию.

Теперь глаза Эмбер всегда черно-голубого цвета. После необычных татуировок девушка начала называть себя Blue Eyes White Dragon.

Глаза Эмбер после татуировки: смотрите видео

Эмбер рассказала, что процедура татуировки глаз очень болезненная, однако она готова ее повторять, чтобы поддерживать свой эффектный образ.

К слову, татуировки помогают скрыть недостатки на теле. Так, женщина интересно обыграла дефект пальцев на ногах.