Почти не отличить: девушка повторила образы Сабрины Карпентер из популярного клипа

Известная блогерша Микера Товерс решила повторить образы из популярного клипа Сабрины Карпентер "Espresso". Девушка своими руками создала эффектные купальники, как у известной певицы.

Своими перевоплощениями блогерша поделилась в сети. К слову, девушка настолько тщательно продумала каждую деталь, что образы ничем не отличаются от купальников Сабрины Карпентер из клипа.

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Купальники, которые пахнут кофе

Песня и клип Сабрины Карпентер "Espresso" стали одними из самых популярных в мире. Песня быстро покорила чарты, а клип на сегодня посмотрели более 104,3 миллиона пользователей.

Блогер, которая постоянно повторяет наряды известных голливудских звезд, также решила сшить купальники с трендового клипа. Так, Микера выбрала 2 образа, которые с легкостью повторила.

Сначала девушка сшила раздельный купальник с рюшами. Блогерша нашла ткань идентичного цвета, и начала творить. Сначала Микера сшила трусики, а после топ, которые декорировали огромными оборками.

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Девушка создала купальник, как у Сабрины Карпентер: смотрите видео

На этом блогерша не остановилась и решила также создать второй купальник, как у Сабрины Карпентер. Следующим образом Микера выбрала закрытый купальник с сеткой. Чтобы его повторить, блогерша взяла базовое боди бежевого цвета и сетку. Боди блогерша быстро перекроила, чтобы получить нужную форму, а с сеткой – было немало хлопот.

Поскольку девушка не смогла найти сетку нужного цвета, то решила покрасить ее собственноручно. Девушка нагрела воду, добавила коричневый краситель и бросила в кастрюлю сетку. Впрочем, этот цвет был не таким, как хотела Микера, поэтому добавила еще кофе, который также окрасил сетку в нужный оттенок.

Поэтому, купальник буквально имел запах эспрессо. К слову, второй образ также почти не отличить от оригинала, ведь Микера повторила все до мелочей.

Блогерша повторила купальник Сабрины Карпентер: смотрите видео

Такие перевоплощения поразили сеть. Пользователи отметили, что девушка имеет настоящий талант, ведь ее работы ничем не отличаются от дизайнерских.