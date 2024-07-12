Что удивило пользователей соцсети и как выглядит ролик блогера, рассказываем далее.

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Как мама блогера удивила соцсети

Тикток-блогер Фейт получила популярность несколько недель назад, снимая ролики под трендовую композицию Джои Эссекса "Reem".

Одно из видео она создала вместе со своей мамой. Именно оно ошеломило пользователей тикток и набрало более 900 тысяч просмотров.

Как девушка сняла ролик с мамой: смотрите видео

В ролике Фейт появилась в коричневом платье, а ее мама выбрала белые брюки и черный топ. Они вместе танцевали под популярную песню.

Однако танцы не единственное, что поразило подписчиков девушки. Многие отмечали волшебный и молодой вид мамы Фейт. Люди утверждали, что она больше похожа на сестру девушки.

"Вы уверены, что она не ваша сестра?", "Твоя мама не постарела ни на сколько", "Нет, вы близняшки", – писали люди.