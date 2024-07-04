Как девушка попала в такую неловкую ситуацию и чем для нее закончилась эта выходка, рассказываем далее.

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Как девушка встретила своего босса в самолете

23-летняя фрилансер Грейс живет в нескольких местах – путешествует между Бали, другими городами Индонезии и Европой, где работает. Недавно девушка взяла якобы больничный на работе, чтобы улететь домой на Бали, но в самолете встретила своего менеджера.

Я ждала в очереди, а потом увидела знакомое лицо, которое подошло ко мне и назвало мое имя,

– рассказала Грейс.

Видео об этой неловкой ситуации, опубликованное ею в тикток, просмотрели более 740 000 раз.

Как девушка неудачно воспользовалась "больничным": смотрите видео

На ролике можно увидеть, как Грейс с гримасой на лице сидит в самолете, прикрываясь капюшоном, а потом делится скриншотом сообщения от босса, который сделал совместное селфи.

О, то это больница?,

– саркастически спросил он, когда встретил девушку в аэропорту.

Пользователи тикток, которые увидели ролик, сочувствовали фрилансеру и требовали подробностей ситуации.

Грейс объяснила впоследствии, что это было, конечно, ужасно, но в конце концов они с руководителем вместе посмеялись и проговорили всю дорогу.