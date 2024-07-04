Нужен только телефон: студентка рассказала, как зарабатывает 20 000 долларов в месяц

Американская студентка зарабатывает 20 000 долларов в месяц благодаря фото в своем телефоне.

Что делает девушка, чтобы получать такой доход, и каким образом ей помогает в этом телефон, рассказывает Lady 24.

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Как девушка зарабатывает 20 000 долларов благодаря телефону

Американская студентка по имени Джейд зарабатывает 20 000 долларов в месяц благодаря своему телефону. Девушка продает фотографии, которые делает на IPhone, стоковым сервисам и таким образом получает доход.

О своем способе заработка она много рассказывает в блоге в тикток и призывает других людей использовать эту возможность.

Галерея фото с телефона может приносить вам сотни долларов ежемесячно. Секрет – в фотостоках. И если вы думаете, что вам нужна для этого дорогая камера, я гарантирую, что это не так. Я студентка с 30 000 фото в моем телефоне и я нашла легкий способ зарабатывать на этом,

– рассказывает Джейд.

Как девушка зарабатывает с помощью телефона: смотрите видео

Она говорит, что различные бизнесы часто нуждаются в фотографиях для маркетинга и рекламы и их устраивают кадры, сделанные даже на IPhone. Более того именно естественные и неидеальные кадры становятся все популярнее.

Девушка проверила это на себе и сейчас зарабатывает около 20 000 долларов в месяц, продавая снимки на Shutterstock и Adobe Stock.

Джейд делится, что благодаря этому может обеспечивать себя полностью и даже путешествовать или развлекаться без ограничений.