Що робить дівчина, аби отримувати такий дохід, та яким чином їй допомагає у цьому телефон, розповідає Lady 24.

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Як дівчина заробляє 20 000 доларів завдяки телефону

Американська студентка на ім'я Джейд заробляє 20 000 доларів на місяць завдяки своєму телефону. Дівчина продає фотографії, які робить на IPhone, стоковим сервісам та таким чином отримує дохід.

Про свій спосіб заробітку вона багато розповідає у блозі в тікток та закликає інших людей використовувати цю можливість.

Галерея фото з телефону може приносити вам сотні доларів щомісяця. Секрет – у фотостоках. І якщо ви думаєте, що вам потрібна для цього дорога камера, я гарантую, що це не так. Я студентка з 30 000 фото в моєму телефоні і я знайшла легкий спосіб заробляти на цьому,

– розповідає Джейд.

Як дівчина заробляє за допомогою телефона: дивіться відео

Вона каже, що різні бізнеси часто потребують фотографій для маркетингу та реклами і їх влаштовують кадри, зроблені навіть на IPhone. Щобільше саме природні та неідеальні кадри стають все популярнішими.

Дівчина перевірила це на собі та зараз заробляє близько 20 000 доларів на місяць, продаючи знімки на Shutterstock та Adobe Stock.

Джейд ділиться, що завдяки цьому може забезпечувати себе повністю та навіть подорожувати чи розважатися без обмежень.