Как долго надо умываться: дерматолог поделилась правилом эффективного очищения кожи

Очищение кожи – важный этап ухода за собой. Эта процедура кажется очень простой и привычной, однако мало кто знает, как правильно и сколько времени стоит потратить на умывание.

Дело в том, что несколько секунд умывания может не дать желаемого результата. Кожа и дальше будет оставаться грязной, а вам – будет казаться, что средство не работает. Однако дерматолог Келли Рид объяснила, что умыванию стоит уделять больше времени.

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Как долго надо умываться, чтобы очистить кожу

Вместо того, чтобы быстро умыть лицо за несколько секунд, дерматолог советует уделить этой процедуре больше времени. Так, Келли Рид рекомендует очищать кожу с помощью геля или пенки для умывания в течение 60 секунд.

За этот промежуток времени средство эффективно очищает кожу и удаляет все остатки грязи и жира. Косметологи и дерматологи убеждены, что умывание в течение 60 секунд также улучшает состояние кожи, сужает поры, а кожа лица сияет. Особенно дерматологи советуют дольше уделять времени умыванию тем, у кого жирная кожа или склонна к высыпаниям.

Дерматолог Джереми Брауэр говорит, что большинство людей умываются в течение максимум 15 секунд, однако этого времени недостаточно для полного очищения кожи. Вместо этого стоит уделить 45 – 60 секунд, чтобы ингредиенты средства действительно активировались и эффективно очистили кожу.



Как долго надо умываться / Фото Freepik

Однако стоит отметить, что такое длинное умывание может не подходить тем, кто имеет сухую кожу. Поэтому дерматологи советуют уменьшить время умывания, если появляется ощущение стянутой или "скрипуче чистой" кожи.

Специалисты добавили, что для умывания следует выбирать мягкие средства без агрессивных компонентов. Чтобы эффективно очистить кожу, надо сначала умыться теплой водой, затем взять гель или пенку для умывания и массажными движениями в течение 45 – 60 секунд умываться. После этого средство надо тщательно смыть и продолжить этапы ухода.

Умывать лицо необходимо утром и вечером. Больше времени умыванию дерматологи советуют уделять именно вечером, ведь в течение дня кожа больше загрязняется.