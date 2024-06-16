Какие ошибки в уходе могут испортить брови и как вместо этого о них стоит заботиться, рассказываем далее.

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Использование краски для волос

Использование обычной краски для волос во время самостоятельного окрашивания бровей может негативно повлиять на них из-за агрессивных свойств средства.

Вместо этого лучше выбирать специальные косметические продукты для этой процедуры. Кроме того, важно строго придерживаться инструкции по применению. Попытка продержать краску для бровей дольше, чтобы добиться лучшего эффекта, может привести к химическому ожогу.

Недостаточное очищение

Брови также нуждаются в ежедневном очищении. Иначе забитые поры могут вызвать воспаление волосяных фолликулов.

Однако очищать брови следует средством для снятия макияжа с глаз. Оно является более мягким, чем мицеллярная вода, которая может пересушить волоски и сделать их ломкими.

Стрижка бровей

Во время стрижки ножницами довольно легко повредить волосы бровей, что нарушит естественный цикл их роста. В результате волосы могут начать расти неравномерно и создать неопрятный вид.

Вместо стрижки длинных волосков лучше использовать косметическое масло для бровей, чтобы придать им эластичности, и закреплять форму специальным гелем.