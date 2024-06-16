Які помилки у догляді можуть зіпсувати брови та як натомість про них варто дбати, розповідаємо далі.

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Використання фарби для волосся

Використання звичайної фарби для волосся під час самостійного фарбування брів може негативно вплинути на них через агресивні властивості засобу.

Натомість краще обирати спеціальні косметичні продукти для цієї процедури. Крім того, важливо суворо дотримуватися інструкції із застосування. Спроба протримати фарбу для брів довше, щоб домогтися кращого ефекту, може призвести до хімічного опіку.

Недостатнє очищення

Брови також потребують щоденного очищення. Інакше забиті пори можуть викликати запалення волосяних фолікулів.

Однак очищати брови слід засобом для зняття макіяжу з очей. Він є більш м'яким, ніж міцелярна вода, яка може пересушити волоски й зробити їх ламкими.

Стрижка брів

Під час стрижки ножицями доволі легко пошкодити волосини брів, що порушить природний цикл їхнього росту. У результаті волосся може почати рости нерівномірно і створити неохайний вигляд.

Замість стрижки довгих волосків краще використовувати косметичну олію для брів, щоб надати їм еластичності, і закріплювати форму спеціальним гелем.