Як правильно голитися за допомогою бритви, щоб позбавитися вростання волосків чи подразнення й отримати ідеальну шкіру, розповідаємо далі.
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Як правильно голитися
Дерматологиня Ліндсі Зубрицьки розповіла про три секрети ідеального гоління. Вона опублікувала у тікток ролик, у якому сказала, що більшість жінок робить це неправильно, та дала поради для процедури.
Зубрицьки зазначає, що перш за все голитися потрібно у напрямку росту волосся, а не проти нього.
Гоління проти росту волосся спричиняє мікротравми та порізи на шкірі, створюючи більше запалень, подразнень і поширюючи бактерії,
– пояснила експертка.
Вона додала, що крім цього, сухе гоління є головною забороною.
Використовуйте гель або крем для гоління, навіть гель для миття тіла спрацює. Зазвичай засоби для гоління змащують шкіру, що забезпечує більш гладке гоління,
– каже Зубрицьки.
Як правильно голитися: дивіться відео
Дерматологиня наголошує, що разом з тим важливо робити пілінги принаймні один – два рази на тиждень перед голінням.
Вона рекомендує відлущувальні засоби для видалення мертвих клітин шкіри та очищення пор.
На шкірі буде менше бруду, за який може зачепитися бритва, і це також зменшить кількість бактерій, які іноді потрапляють у волосяний фолікул, викликаючи інфекцію,
– розповіла жінка.
Зубрицькі додала, що "ліниві дівчата", як вона сама, можуть обійтися, використанням саліцилової кислоти або медичним антисептиком для очищення шкіри.