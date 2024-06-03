Як доглядати за обличчям у період високих температур, щоб шкіра залишалась свіжою та доглянутою, розповідаємо далі.

До теми Ефекту не буде: яких помилок слід уникати під час використання зволожувального крему

Використовуйте сонцезахисний крем

Наносьте сонцезахисний крем із достатнім захисним фактором на обличчя перед виходом на вулицю. Це допоможе захистити шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів і запобігти сонячним опікам.

Обмежте перебування на сонці

Намагайтеся обмежувати час, проведений на прямому сонці в години пікової сонячної активності – 10:00 до 16:00. Якщо ви змушені бути на вулиці в цей час, користуйтеся сонцезахисним головним убором, окулярами та намагайтеся шукати тінисті місця.

Не ігноруйте зволоження

У спеку шкіра обличчя може відчувати підвищену втрату вологи, тому важливо забезпечити їй достатнє зволоження. Використовуйте крем, який підходить для вашого типу шкіри, і наносьте його вранці та ввечері. Якщо ваша шкіра схильна до жирності, вибирайте легкі гелеві текстури або водні есенції.

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Пийте достатньо води

Важливо підтримувати рівень вологи й зсередини. Пийте достатню кількість води протягом дня, щоб шкіра залишалася зволоженою та здоровою.

Уникайте важкого макіяжу

У спекотну погоду важкий макіяж може забивати пори й викликати подразнення шкіри. Краще використовувати легкі формули, такі як мінеральні порошки або водостійкі продукти. Також не забувайте знімати макіяж перед сном і очищати шкіру обличчя.

Користуйтеся термальною водою

Бризкайте обличчя термальною водою щоразу, коли вам хочеться освіжитися і зволожити обличчя. Наносьте її з відстані 10 – 15 сантиметрів та не чекайте повного висихання спрею на обличчі, через дві хвилини після нанесення видаліть надлишки рідини серветкою.

Не чіпайте обличчя руками

Влітку бактерії поширюються особливо швидко, тому намагайтеся не чіпати обличчя брудними руками. Перед тим, як поправити макіяж або нанести крем, вимийте руки або обробіть їх дезінфекційним засобом.

Не забувайте про крем навколо очей і сонцезахисні окуляри

У сонячний день може виникати бажання мружити очі, через що з'являються "гусячі лапки". Щоб уникнути ранньої появи зморшок у цій зоні, користуйтесь спеціальними засобами для області навколо очей і носіть сонцезахисні окуляри.