В липні трендовим став абсолютно неочікуваний колір манікюру. Він має поетичну назву – nightshade, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Читайте також Аксесуар, який ви обов'язково маєте придбати цього літа: його обожнюють всі

Якого кольору манікюр зараз в моді?

Nightshade – насичено сливовий колір, інколи він зустрічається під назвою "баклажановий". Чомусь вважається, що цей відтінок більше підходить для осені. Проте насправді це не так, nightshade – є чудовим вибором для літа.

Саме такий колір добре підійде тим, хто обожнює темні кольори і не любить експерименти. Також варто зазначити, що nightshade стане рівноцінно гарним вибором як для коротких, так і довгих нігтів.

Особливо стильний вигляд матиме nightshade на контрасті зі світлими відтінками. Також гарно цей колір комбінуватиметься: