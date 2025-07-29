Варто також зауважити, що саме бандани стануть справжнім порятунком під час спекотного літа. Цей аксесуар не тільки прикрашає образ, а ще захищає голову від променів сонця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Як носити бандану?

Бандану можна носити по-різному. Зокрема, деякі дівчата закріпляють нею волосся ззаду, аби було зручніше.

Зараз в тренді 2 основні методи зав'язування бандани:

під підборіддям – такий варіант стане чудовим доповненням романтичного образу;

на потилиці – так цей аксесуар не тільки зможе доповнити будь-який образ, а ще й забезпечить комфорт.

Бандана ідеально підійде під різну довжину волосся. У тому числі цей аксесуар стане гарним доповненням для коротких стрижок.

У чому користь бандани?

Бандана стане справжнім порятунком для сухого чи пошкодженого волосся. Адже сонце може значно погіршити стан локонів. Експерти закликають завжди одягати бандану на пофарбоване волосся, бо воно сильно вразливе до впливу навколишнього середовища.

Цікаво! Перукарка Шарлотта Менса закликає використовувати саме шовкові бандани. На її думку, саме такий аксесуар стане справжнім порятунком для кучерявого волосся.