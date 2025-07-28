Такий метод сприяє швидкому спалюванню калорій. Можна сміливо сказати, що це по-справжньому ефективне заняття, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Що таке Японська програма ходьби?
Японська програма ходьби – це Interval Walking Training (ITW) – інтервальна ходьба. Загалом така прогулянка має тривати 30 хвилин.
Як худнути та покращити форму без тренувань / Фото Pexels
У чому переваги цього тренування:
- нормалізується артеріальний тиск;
- росте аеробна витривалість;
- покращується серцево-судинне здоров'я;
- покращується фізична форма.
Як потрібно ходити, аби худнути?
Правила японської ходьби:
- 3 хвилини швидкої ходьби – приблизно на 70% від максимальної аеробної потужності;
- 3 хвилини повільної ходьби – 40% максимальної аеробної потужності.
Повторювати цей цикл потрібно протягом 30 хвилин.
Чи можна схуднути за допомогою ходьби / Фото Pexels