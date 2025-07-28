Такий метод сприяє швидкому спалюванню калорій. Можна сміливо сказати, що це по-справжньому ефективне заняття, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Що таке Японська програма ходьби?

Японська програма ходьби – це Interval Walking Training (ITW) – інтервальна ходьба. Загалом така прогулянка має тривати 30 хвилин.



Як худнути та покращити форму без тренувань / Фото Pexels

У чому переваги цього тренування:

Як потрібно ходити, аби худнути?

Правила японської ходьби:

  • 3 хвилини швидкої ходьби – приблизно на 70% від максимальної аеробної потужності;
  • 3 хвилини повільної ходьби – 40% максимальної аеробної потужності.

Повторювати цей цикл потрібно протягом 30 хвилин.


Чи можна схуднути за допомогою ходьби / Фото Pexels

Скільки треба приходити кроків на день?

Існує міф, що в день потрібно проходити 10 тисяч кроків. Насправді ж ця норма визначається індивідуально. В середньому доросла людина має проходити 7 – 8 тисяч кроків на день.