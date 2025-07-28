Такой метод способствует быстрому сжиганию калорий. Можно смело сказать, что это по-настоящему эффективное занятие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Что такое Японская программа ходьбы?
Японская программа ходьбы – это Interval Walking Training (ITW) – интервальная ходьба. В общем такая прогулка должна длиться 30 минут.
Как худеть и улучшить форму без тренировок / Фото Pexels
В чем преимущества этой тренировки:
- нормализуется артериальное давление;
- растет аэробная выносливость;
- улучшается сердечно-сосудистое здоровье;
- улучшается физическая форма.
Как нужно ходить, чтобы худеть?
Правила японской ходьбы:
- 3 минуты быстрой ходьбы – примерно на 70% от максимальной аэробной мощности;
- 3 минуты медленной ходьбы – 40% максимальной аэробной мощности.
Повторять этот цикл нужно в течение 30 минут.
Можно ли похудеть с помощью ходьбы / Фото Pexels