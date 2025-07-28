Характерные полоски от купальника на теле скрыть можно. И для этого совсем ненужно одеваться в закрытую одежду в летнюю жару, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как сделать загар на теле ровным?

Пилинг

Пилинг будет способствовать тому, что ваша кожа быстрее обновится. В то же время не стоит рассчитывать на мгновенный эффект. Тем более не нужно "начищать" кожу до скрипа. Делайте пилинг буквально несколько раз в неделю и следите за тем, чтобы он не был агрессивным. То есть, не имел слишком грубых частиц.



Как сделать так, чтобы загар стал равномерным и не было следов от купальника / Фото Pexels

Заметьте! После пилинга обязательно увлажните кожу.

Автозагар

Рынок предлагает нам множество видов автозагаров. Выбирайте на свой вкус.

Чтобы выровнять загар этим способом нужно:

сделать легкий пилинг перед нанесением автозагара;

начинать нанесение автозагара с сухих участков – локти, колени;

затем нанести средство на более светлые участки тела;

обязательно использовать перчатки или спонж при нанесении автозагара, не забывать и о том, что это средство может "мазаться", поэтому стоит защитить поверхности вокруг.



Что сделать, чтобы не было неравномерного загара / Фото Pexels

Обратите внимание! Если вы боитесь нанести чрезмерное количество средства, смешайте автозагар с молочком для тела.

Косметика

Это лучший способ, если вам нужен хороший результат за несколько минут. Просто используйте бронзер и тональный крем на участках, которые нужно затемнить.

Важно! Если вы решите выровнять загар через поход в солярий будьте осторожны. Ведь эта процедура негативно влияет на кожу.