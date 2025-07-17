На самом деле заниматься можно даже во время отдыха. Буквально, посреди бассейна, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Как быстро подтянуть тело?

Тренировка с эластичными лентами

Эластичная лента – один из самых маленьких, но, одновременно самых эффективных тренажеров. Нужно правильно ее подобрать. Лучше всего взять набор, где есть эластичные ленты с разным уровнем нагрузки.

Тренировка в бассейне

Заниматься в воде не так легко, как кажется. Даже самые простые упражнения в такой среде будут ощущаться по-другому. Дело в том, что вода гораздо плотнее чем воздух, соответственно двигаться в ней труднее.

Тренировка без оборудования

Быстро прийти в форму можно и без всякого оборудования. Достаточно будет собственного веса.

Йога

Йога – это не только практика для физического здоровья, а еще и прекрасный помощник для духовной поддержки. Именно такие занятия помогут вам лучше почувствовать собственное "я", расслабиться и наслаждаться жизнью.

Пилатес

Пилатес зря считается легким занятием. На самом деле эта практика помогает укрепить тело не хуже, чем спортзал.

Обратите внимание! В пилатесе основным является дыхание. Важно научиться делать это правильно.