Насправді займатися можна навіть під час відпочинку. Буквально, посеред басейну, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Як швидко підтягнути тіло?

Тренування з еластичними стрічками

Еластична стрічка – один з найменших, але, водночас найефективніших тренажерів. Потрібно правильно її підібрати. Найкраще взяти набір, де є еластичні стрічки з різним рівнем навантаження.

Тренування у басейні

Займатись у воді не так легко, як здається. Навіть найпростіші вправи у такому середовищі будуть відчуватися по-іншому. Річ у тім, що вода набагато щільніша ніж повітря, відповідно рухатися у ній важче.

Тренування без обладнання

Швидко прийти в форму можна і без жодного обладнання. Достатньо буде власної ваги.

Йога

Йога – це не тільки практика для фізичного здоров'я, а ще й прекрасний помічник для духовної підтримки. Саме такі заняття допоможуть вам краще відчути власне "я", розслабитись та насолоджуватись життям.

Пілатес

Пілатес дарма вважається легким заняттям. Насправді ця практика допомагає укріпити тіло не гірше ніж спортзал.

Зверніть увагу! В пілатесі основним є дихання. Важливо навчитися робити це правильно.