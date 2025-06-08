Зокрема, варто переглянути ваші звички. Річ у тім, що ви можете щоденно робити те, що провокує появу набряків, здуття та зайвої ваги і зовсім не помічати цього, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.

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Виправити цю ситуацію можливо. Для цього необхідно дотримуватись декількох простих порад.

Тримайте водний баланс

Аби позбутися набряків, непотрібно відмовлятися від води. Усе зовсім навпаки. Пийте достатньо води і ви відчуєте, як ваше тіло змінюється у кращу сторону.



Що потрібно робити, аби швидко схуднути в животі / Фото Pexels

Зверніть увагу! Солодка сода, соки, кава з молоком – це рідкі калорії, вони не підтримують водний баланс.

Пийте трав'яні чаї

Трав'яні чаї з липи, ромашки, шипшини, м'яти та листя берези допоможуть:

прибрати здуття;

вивести зайву рідину;

заспокоїти нервову систему;

схуднути.

Регулярно тренуйтесь

Тренування допоможуть вам підтягнути тіло, прибрати набряки та покращити самопочуття. Необов'язково займатись в залі. Ви можете просто збільшити активність, до прикладу, ввести обов'язкову вечірню прогулянку.



Як легко схуднути в ногах / Фото Pexels

Лайфхак! Спробуйте після тренування відвідувати сауну, хамам чи лазню. Завдяки цьому, ви легко не тільки схуднете, а і покращите якість шкіри.

Перегляньте свій раціон

Постарайтесь мінімізувати солодке, жирне та алкоголь. Натомість потрібно вживати більше продуктів-діуретиків, до таких можна віднести: