"Поза човна" допомагає укріпити м'язи, відчути внутрішній спокій та посилити концентрацію. Ця асана має символічне значення у йозі, вона уособлює рівновагу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Як виконувати "позу човна"

"Човен" – асана, яка бонусом сприятиме покращенню травлення. Виконувати її насправді дуже легко, достатньо дотримуватись інструкції:

Сядьте на підлогу, ноги витягнуть вперед. Руки мають бути розташовані біля стегон, пальці спрямовані до ніг.

Зробіть вдих. Опустіть долоні поза спиною. Потім зігніть ноги в колінах і підтягніть їх до себе. При цьому, стопи мають залишатися на підлозі.

Зробіть видих і напружте м'язи живота. Одночасно з цим підніміть ноги, зігнуті під кутом 90 градусів. Потім випряміть руки, вони мають бути паралельні до підлоги. Долоні знаходять навпроти одна одної.

Зробіть видих і випряміть ноги.

Спочатку потрібно протриматись 30 секунд, згодом необхідно збільшувати час.

Аби вийти з пози, потрібно зробити видих, зігнути ноги, опустити стопи та руки на підлогу.

Зверніть увагу на правильність виконання цієї асани:

Шия та спина мають бути прямі, з'єднані в одну рівну лінію.

Постарайтесь утримувати всю вагу тіла на сідницях.

Під час виконання цієї пози спробуйте відчути внутрішній баланс. Спочатку це буде важком. Проте, з часом ви навчитесь відключати думки і з'єднувати розум з тілом.