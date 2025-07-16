Катерина обожнює приміряти нові образи. Зокрема, в інстаграмі жінки можна помітити цікаві фотосесії у різних стилях, пише 24 Канал.

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Як одягається Катерина Усик?

Офіційні виходи Катерини заслуговують окремої уваги. Жінка обирає цікаві дизайнерські сукні, які лише підкреслюють її бездоганну фігуру. Не можна не помітити і те, як вдало Катерина компонує різні аксесуари.

Навіть здавалося б проста сукня на фігурі жінки виглядає вишукано. Головний секрет – правильно розставлені акценти.

Дивлячись на Катерину важко повірити, що її старшій донці – 15 років. Жінка вдало підкреслює переваги своєї зовнішності, у тому числі за допомогою добре підібраних кольорів.

Потрібно розуміти, що кожен має свій кольоротип. Він і впливає на те, які кольори будуть робити людину привабливішою. Також за допомогою цього знання можна визначити відтінки, що навпаки – підкреслять усі недоліки, а також зроблять обличчя візуально втомленим і старішим.

Катерина не належить до жінок, які бояться показати себе без макіяжу. Зірка із задоволенням відмовляється від усього зайвого і обирає комфорт.

У Катерини 4 дітей. Тому, не дивно, що жінка часто обирає саме спортивний стиль.

Потрібно відзначити і зачіски Катерини. Вона часто збирає волосся як під час офіційних виходів, так і у повсякденному житті.