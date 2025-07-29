Стоит также заметить, что именно банданы станут настоящим спасением во время жаркого лета. Этот аксессуар не только украшает образ, а еще защищает голову от лучей солнца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как носить бандану?

Бандану можно носить по-разному. В частности, некоторые девушки закрепляют ею волосы сзади, чтобы было удобнее.

Сейчас в тренде 2 основных метода завязывания банданы:

под подбородком – такой вариант станет прекрасным дополнением романтического образа;

на затылке – так этот аксессуар не только сможет дополнить любой образ, а еще и обеспечит комфорт.

Бандана идеально подойдет под разную длину волос. В том числе, этот аксессуар станет хорошим дополнением для коротких стрижек.

В чем польза банданы?

Бандана станет настоящим спасением для сухих или поврежденных волос. Ведь солнце может значительно ухудшить состояние локонов. Эксперты призывают всегда одевать бандану на окрашенные волосы, потому что они сильно уязвимы к воздействию окружающей среды.

Интересно! Парикмахер Шарлотта Мэнса призывает использовать именно шелковые банданы. По ее мнению, именно такой аксессуар станет настоящим спасением для вьющихся волос.