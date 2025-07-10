Стрижка каре прекрасно вытягивает черты лица, поэтому некоторые девушки любят ее гораздо сильнее длинных волос, пишет 24 Канал. Среди всех причесок, каре считается самой популярной женской стрижкой. Чаще всего все выбирают стрижку средней длины, которая доходит до уровня челюсти или плеч.

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С такой длиной сложно сделать высокий хвост, заплести пряди в косу или воспроизвести еще какие-то интересные варианты причесок. Но несмотря на это, вполне возможно причесаться стильно и модно благодаря легким вариантам на короткие волосы.

Пучок

Инфлюенсерка Алина Френдий сделала пучок своей фирменной прической. Почти каждый свой образ она дополняет собранными волосами внизу. Эта прическа выглядит довольно элегантно. Для разнообразия, пучок можно сделать вверху. Оба варианта подойдут к кэжуальному или романтическому образу.

Хвостик

Эта прическа является достаточно удобной. Нужно только выбрать минималистичную резинку небольшого размера и завязать собранные волосы сзади. Прическа проста и не требует никаких усилий. Отлично подойдет под классические образы или ежедневные, на основе джинсов, брюк и кроссовок.

Крабик

Стилисты отмечают, что крабик в этом году снова становится популярным, хотя он и не терял актуальности за последние несколько лет. Благодаря этому аксессуару можно собрать волосы в красивую прическу, или передние пряди заколоть, оставив часть волос распущенной. Прическа с крабиком подходит к любым вещам.

Если позволит длина волос, то можно сделать небольшую косу или хвост вверху, но при этом нижние пряди надо будет хорошо заколоть невидимками, чтобы они были незаметными и не выпадали.

К слову, мы рассказали, какие стрижки надо делать женщинам с круглым лицом.