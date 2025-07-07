Цей ефект прекрасно виглядатиме як на довгих, так і коротких нігтях. Однією з основних переваг такого дизайну є і те, що його легко відтворити, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Захід сонця

За допомогою ефекту омбре можна створити манікюр, що нагадуватиме захід сонця. Головне поєднати правильні кольори. Найкраще підійдуть відтінки від жовтого до червоного чи рожевого.

З ефектом хрому

Поєднання двох ефектів створить надзвичайний результат. Саме хром додасть омбре особливого шарму та блиску.

У стилі французького манікюру

Омбре можна зробити у стилі французького манікюру. Просто замість звичного обрамлення додайте білий колір та створіть вишуканий перехід.

З квітковими мотивами

Коли як не влітку додавати квіти у манікюр? Це можна зробити за допомогою наліпок, фігурок чи, класично, намалювати вишукану квіткову композицію.

Також мінімалістичні квіти можна створити за допомогою стразів. Просто викладіть з них бажану форму.