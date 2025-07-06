Відповідно, не створюється додаткове навантаження на пластину. Деякі модниці влітку наважуються навіть на об'ємні композиції на нігтях на ногах, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Варіанти стильного трендового педикюру

Яскравий акцент

За допомогою педикюру можна створити цікавий акцент в образі. Просто оберіть покриття у яскравому відтінку.

Зауважте! Матиме гарний вигляд і поєднання одразу декількох контрастних кольорів.

Морський пейзаж

На нігті великого пальця можна створити справжню картину. Зокрема, для відпустки гарно підійде саме морська композиція.

Якщо ви не хочете щось малювати, спробуйте готові наліпки. Також можна використати об'ємні фігурки.

Стильний перламутр

Перламутр стане чудовою альтернативою звичного нюду. До того ж покриття з таким ефектом нагадуватиме справжню перлину – дорогоцінний скарб з морських глибин.

Трендова пастель

Цьогоріч в тренді пастельні кольори. Вони не тільки стильно виглядають, а ще й добре підійдуть для тих, хто:

має дотримуватися дрескоду;

надає перевагу "спокійним" кольорам;

не хоче створювати додатковий акцент в образі.

Зверніть увагу! Одним з наймодніших у цьому сезоні є саме лавандовий.