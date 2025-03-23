Пастельними можуть бути абсолютно будь-які кольори. Головною їх особливістю є "приглушеність", пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який колір нігтів зараз в моді

Фісташковий

Фісташковий колір завжди виглядає "дорого". Цей відтінок особливо гарно поєднується з мигдалеподібною формою нігтів.

Рожевий

Рожевий колір нігтів, що нагадує цукрову вату, не може не тішити. Він гарантовано подарує весняний настрій.

Лавандовий

Існує упередження, що лавандовий колір важко поєднати з іншими відтінками. Насправді ж це не так. Пастельний лавандовий чудово комбінується з великою кількістю кольорів, до тогож він створить цікавий акцент образу.

Молочний

Молочний – завжди безпрограшний варіант. Такий манікюр виглядає дуже акуратно і елегантно.

Голубий

Небесно-голубий додасть образу легкості і створить справжній весняний настрій. Цей манікюр виглядає однаково гарно як на коротких, так і на довгих нігтях.