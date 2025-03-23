Пастельными могут быть абсолютно любые цвета. Главной их особенностью является "приглушенность", пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Какой цвет ногтей сейчас в моде
- Фисташковый
Фисташковый цвет всегда выглядит "дорого". Этот оттенок особенно хорошо сочетается с миндалевидной формой ногтей.
- Розовый
Розовый цвет ногтей, напоминающий сахарную вату, не может не радовать. Он гарантированно подарит весеннее настроение.
- Лавандовый
Существует предубеждение, что лавандовый цвет трудно совместить с другими оттенками. На самом деле это не так. Пастельный лавандовый прекрасно комбинируется с большим количеством цветов, к тому же он создаст интересный акцент образа.
- Молочный
Молочный – всегда беспроигрышный вариант. Такой маникюр выглядит очень аккуратно и элегантно.
- Голубой
Небесно-голубой придаст образу легкости и создаст настоящее весеннее настроение. Этот маникюр выглядит одинаково хорошо как на коротких, так и на длинных ногтях.