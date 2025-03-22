В моду вошла стрижка названная в честь знаменитой маркизы де Помпадур. Именно такая прическа может не только сделать лицо худее, а и волосы визуально объемнее, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какую стрижку стоит сделать сейчас

Трендовая стрижка называется "слои маркизы". Ее градиентная форма хорошо подчеркивает скулы и делает лицо "острее".

Волосы мягко ложатся по контуру лица, подчеркивая его красоту. К тому же благодаря многослойности, создается дополнительный объем.

Эту стрижку часто выбирают голливудские звезды. Это и не удивительно, ведь такая прическа еще и очень функциональна. Она прекрасно смотрится совсем без укладки.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Интересно! По легенде, Людовик XIV так хотел поразить маркизу де Помпадур, что его ювелир придумал новый способ огранки бриллианта. Именно эта уникальная овальная форма и стала вдохновением для создания стрижки "шары маркизы".