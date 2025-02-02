Эта стрижка подойдет для всех, у кого или средние волосы, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour. Длинные волосы придется немного укоротить, а вот средние - только подровнять и добавить несколько основных штрихов.

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Стрижка Шарлотта – тренд 2025 года

Мода циклична, поэтому в тренды возвращается не только наряды девушек, которые они надевали в 90-х годах, но и их прически. Стрижка Шарлотты в современности до сих пор остается ультраженственной и подойдет многим девушкам, которые хотят освежить свой образ.

Стрижка характеризуется длиной до плеч, имеет ровный срез и минимальные слои. Ровный срез создает аккуратный и ухоженный вид. Чтобы придать прическе формы и объема, кончики можно подкручивать под низ, как это часто делала Шарлотта в сериале "Секс в большом городе".

В отличие от многих несколько сложных причесок в уходе, этот вариант является легким и простым. Что интересно, эта стрижка подойдет тем девушкам, которые любили Шарлотту в сериале и захотят воспроизвести стиль персонажа в реальной жизни. Чтобы еще больше погрузиться в образ, можно покрасить волосы в темно-русый цвет.

Длина волос до ключиц выглядит доступной и не слишком короткой для тех девушек, которые боятся слишком сильно обрезать длину. С помощью щетки и фена волосы можно сделать идеально прямыми, а если хочется добавить немного объема и текстуры, можно высушить их естественным путем.

Чтобы добавить винтажного шарма, концы волос можно подкрутить вниз или вверх. Кроме того, экспериментируйте с проборами, чтобы выглядеть каждый раз по-новому.

Можно накрутить волосы на бигуди, или тонкую плойку, чтобы создать много кудрей. Эльза Хоск придает стрижке романтического вайба благодаря прикрепленному банту на волосах.

Всегда оставаться стильной можно благодаря прямому пробору и выпрямленным волосам, которые подойдут для будничных дел и прогулок в выходные и праздничные дни. В зависимости от предпочтений к стрижке можно еще добавить красивую челку.