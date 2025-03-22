В моду увійшла стрижка названа на честь знаменитої маркізи де Помпадур. Саме така зачіска може не тільки зробити обличчя худішим, а і волосся візуально об'ємнішим, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яку стрижку варто зробити зараз

Трендова стрижка має назву "шари маркізи". Її градієнтна форма гарно підкреслю є вилиці та робить обличчя "гострішим".

Волосся м'яко лягає по контуру обличчя, підкреслюючи його красу. До того ж завдяки багатошаровості, створюється додатковий об'єм.

Цю стрижку часто обирають голлівудські зірки. Це і не дивно, адже така зачіска ще й дуже функціональна. Вона прекрасно виглядає зовсім без укладки.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Цікаво! За легендою, Людовик XIV так хотів вразити маркізу де Помпадур, що його ювелір вигадав новий спосіб гранки діаманта. Саме ця унікальна овальна форма і стала натхненням для створення стрижки "шари маркізи".