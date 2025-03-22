Якщо вам ніяк не вдається укласти в слова свої почуття, скористайтесь варіантами готових оригінальних привітань. Таким чином ви точно зможете порадувати і розчулити близьку людину, пише 24 Канал.

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Як оригінально привітати з Днем народження

З Днем народження! Бажаю тобі море щастя, тепла та любові, щоб життя було сповнене яскравих моментів. Нехай цей рік принесе тільки хороші новини!

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Вітаю тебе з чудовим святом! Бажаю, щоб цей рік приніс тільки найкраще – безліч радісних моментів, удачі в кожному кроці та здоров'я на довгі роки. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для щастя і тепла, а серце наповнюється гармонією та любов’ю. Нехай цей день буде таким же яскравим і незабутнім, як і ти!

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Які приємні слова сказати колезі на День народження / Фото Pinterest

Вітаю тебе з чудовим святом! Бажаю, щоб цей рік став для тебе роком великих досягнень і чудових можливостей. Нехай всі твої мрії стануть реальністю!

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Вітаю з Днем народження! Бажаю тобі здоров’я, удачі та гарного настрою. Нехай у твоєму житті буде більше світлих моментів і щирих усмішок!

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З Днем народження! Бажаю, щоб цей рік був сповнений великих досягнень та маленьких радостей, які роблять життя по-справжньому яскравим. Нехай удача завжди супроводжує тебе, а поруч будуть лише вірні та люблячі люди. Вір у себе, йди до своїх мрій, і вони обов’язково здійсняться!

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Вітаю з чудовим святом! Бажаю тобі бути щасливим, мати гарних друзів і здобувати нові вершини! Нехай твій день буде наповнений радістю і теплом!

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Вітаю тебе з важливою датою! Бажаю радості, здоров’я і безлічі чудових миттєвостей. Нехай цей рік принесе лише хороші новини і нові можливості!

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Вітаю тебе з чудовим святом! Бажаю, щоб кожен новий день приносив тільки радість і нові можливості. Нехай твоє життя буде наповнене яскравими моментами, а всі твої мрії та бажання здійсняться на найкращий спосіб. Будь завжди здоровим, щасливим і натхненним!

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Варіанти привітань на День народження своїми словами / Фото Pinterest

Вітаю з Днем народження! Нехай цей рік принесе багато теплих моментів і приємних сюрпризів. Бажаю, щоб ти завжди знаходив сили йти вперед, долати всі труднощі і досягати найвищих вершин. Твоя доброта, оптимізм і енергія роблять цей світ кращим!

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Вітаю з Днем народження! Бажаю, щоб цей день став початком нового етапу, сповненого успіху, здоров’я та гармонії. Нехай твої мрії здійснюються, а поруч завжди будуть люди, які тебе підтримають і надихатимуть. Ти заслуговуєш найкращого, і я вірю, що все найкраще ще попереду!