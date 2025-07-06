Соответственно, не создается дополнительная нагрузка на пластину. Некоторые модницы летом решаются даже на объемные композиции на ногтях на ногах, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Варианты стильного трендового педикюра

Яркий акцент

С помощью педикюра можно создать интересный в образе. Просто выберите покрытие в ярком оттенке.

Заметьте! Будет хорошо смотреться и сочетание сразу нескольких контрастных цветов.

Морской пейзаж

На ногте большого пальца можно создать настоящую картину. В частности, для отпуска хорошо подойдет именно морская композиция.

Если вы не хотите что-то рисовать, попробуйте готовые наклейки. Также можно использовать объемные фигурки.

Стильный перламутр

Перламутр станет отличной альтернативой привычного нюда. К тому же покрытие с таким эффектом будет напоминать настоящую жемчужину – драгоценное сокровище из морских глубин.

Трендовая пастель

В этом году в тренде пастельные цвета. Они не только стильно выглядят, но и хорошо подойдут для тех, кто:

должен придерживаться дресс-кода;

предпочитает "спокойные" цвета;

не хочет создавать дополнительный акцент в образе.

Обратите внимание! Одним из самых модных в этом сезоне является именно лавандовый.