Этот эффект прекрасно будет смотреться как на длинных, так и коротких ногтях. Одним из основных преимуществ такого дизайна является и то, что его легко воспроизвести, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Читайте также Тренды педикюра на лето 2025: не пропустите эти идеи

Закат солнца

С помощью эффекта омбре можно создать маникюр, напоминающий закат солнца. Главное совместить правильные цвета. Лучше всего подойдут оттенки от желтого до красного или розового.

С эффектом хрома

Сочетание двух эффектов создаст чрезвычайный результат. Именно хром придаст омбре особый шарм и блеск.

В стиле французского маникюра

Омбре можно сделать в стиле французского маникюра. Просто вместо привычного обрамления добавьте белый цвет и создайте изысканный переход.

С цветочными мотивами

Когда как не летом добавлять цветы в маникюр? Это можно сделать с помощью наклеек, фигурок или, классически, нарисовать изысканную цветочную композицию.

Также минималистичные цветы можно создать с помощью стразов. Просто выложите из них желаемую форму.