Важно, чтобы вещи для дома были не только комфортными, а и красивыми. Благодаря этому, вы всегда будете иметь хорошее настроение, пишет 24 Канал.

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На что обратить внимание при выборе домашней одежды

Комфорт

Домашняя одежда должна быть максимально удобной, ведь в ней вы проводите большую часть времени, занимаясь повседневными делами. Такой наряд не должен стеснять движения или создавать дискомфорт. Поэтому важно выбирать вещи из мягких, эластичных тканей, которые позволяют коже "дышать" и не вызывают раздражений.



Из какой ткани выбрать пижаму / Фото Pexels

Ткань

Ткань играет ключевую роль в комфорте домашней одежды. Важно подобрать материал, который не будет сковывать движения. Вот несколько вариантов тканей, которые подойдут для домашнего использования:

хлопок;

флис (идеальный вариант на холодное время года);

лен;

микрофибра.

Важно! Не бойтесь выбирать домашнюю одежду с интересной отделкой. Например, с вышивкой, аппликациями или кружевом.

Безопасность

Кроме комфорта и внешнего вида, важно также учитывать практичность одежды. Удобны ли эти вещи для уборки, или приготовления пищи? Позволяют ли они свободно двигаться?



Какая одежда подойдет для дома / Фото Pexels

Для работы дома или уборки идеально подойдут вещи, которые не боятся пятен и легко стираются в машинке.

Обратите внимание! Не забывайте об аксессуарах. Для дополнительного удобства дома можно носить мягкие носки и теплые тапочки. Они придадут образу завершенности, а также обеспечат дополнительный комфорт, особенно в холодное время года.