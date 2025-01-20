В шляпе и синем пальто: Мелания Трамп совершила первый выход в строгом образе

Жена будущего президента США Дональда Трампа, который официально вступит в должность уже через несколько часов, появилась на публике. Мелания Трамп вышла в наряде от американских дизайнеров в синих тонах.

На церковную службу миссис Трамп решила выбрать несколько строгий образ, который ей невероятно подходит, пишет 24 Канал.

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Первый выход Мелании Трамп

Будущая первая леди США выбрала пальто синего цвета от нью-йоркского модного бренда Adam Lippes и шляпу того же оттенка с белой каймой от бренда Eric Javits. На шею Мелания надела белый шифоновый шарф, а стилисты собрали волосы в пучок. Ее образ дополнили изысканные синие бархатные туфли.

Мелания держала за руку мужа Дональда Трампа, который надел на церковную службу белую рубашку, черный костюм с фиолетовым галстуком, темно-синее удлиненное пальто и черные лакированные туфли.



Первый выход Мелании и Дональда Трампа в день инаугурации / Фото Getty Images

Что интересно, почти все первые леди США появляются в голубых образах от Ralph Lauren. Впрочем, такой аутфит был у Мелании Трамп в 2017 году, когда Трамп вступал в свою первую каденцию. Кроме того, дизайнер Ральф Лорен постоянно одевал Джил Байден, поэтому жена Трампа нашла для себя замену, но остановившись все же на вещах от американских брендов.

Ранее в сети просочилась информация, что немало американских модельеров отказались сотрудничать с Меланией Трамп.

После церковной службы Мелания и Дональд Трамп приехали в Белый дом, где встретились с Джо Байденом и его женой. Джилл Байден красовалась в фиолетовом пальто длины миди, перчатках и туфлях одного тона. Джо Байден позировал перед камерой в белой рубашке, синем галстуке и классическом черном пальто.



Дональд и Мелания Трамп прибыли в Белый дом / Фото Getty Images

Это уже традиционно, президент США, покидающий пост, сопровождает новоизбранного президента в Капитолий на церемонию приведения к присяге. Перед этим все четверо проведут в Белом доме чаепитие.