Как одеваться женщинам после 70 лет: показываем на примере Донателлы Версаче

Известному итальянскому модельеру Донателли Версаче исполнилось 70 лет. Знаменитость 27 лет возглавляла Модный дом Versace, впрочем в прошлом месяце сообщила, что покидает пост. В день рождения знаменитого дизайнера, рассмотрим ее стильные образы, которые можно повторить любой моднице.

Коллекциями Versace восхищаются множество людей со всего мира, а над их созданием колдовала в течение длительного времени безупречная Донателла Версаче, пишет 24 Канал.

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Стиль Донателлы Версаче

Ранее у Донателлы был довольно провокационный стиль. Она была максималисткой, которая громко заявляла о себе благодаря глубоким вырезам и смелым принтам, как в своем гардеробе, так и в вещах, которые создавала для подиума.

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Со временем наряды модельера стали немного скромнее и проще. В ее гардеробе уже нет чего-то экстраординарного. В старшем возрасте она предпочитает лаконичные вещи, и как настоящая итальянка делает это изящно с добавлением определенных изюминок.

Донателла Версаче – это женщина-богиня, которая воплощает в себе силу, уверенность и роскошь. Если для Versace она создает элементы античности – голова Медузы, греческий меандр, барочные орнаменты, то в жизни модельер отдает предпочтение простым вещам.

Сейчас в ее гардеробе преобладают черные, золотистые и металлические оттенки. Часто она выбирает вещи, которые подчеркивают ее талию, демонстрируя фигуру на максимум. А еще Донателла обожает высокие каблуки и насыщенный макияж – смоки-айс или активный контуринг с помадой насыщенного цвета.

Даже в свои 70 лет Донателла демонстрирует, как можно красиво выглядеть в базовых вещах, поэтому на ее примере продемонстрируем, что именно могут примерить на себя женщины в ее возрасте.

Черный монохромный образ

Джинсы с блестками и кожаный жакет

Красное короткое платье красного цвета

Интересный лонгслив и брюки карго

Красный брючный костюм с красными штанами