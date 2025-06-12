Монако боб – изысканная прическа, которая выглядит дорого: ее любила Грейс Келли

Этим летом в моде будет стрижка, вдохновленная прической, которую когда-то обожала Грейс Келли. Стилисты говорят, что эта прическа имеет все шансы выглядеть очень дорого и эффектно. Стрижку уже решили попробовать немало девушек, поэтому она приобретает популярность.

Летом актуальны те стрижки, которые не требуют особого ухода и являются простыми и непринужденными, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Что известно о прическе Монако боб

Тренд на стрижки боб уходит корнями в гламур и роскошь старого Голливуда. Парикмахеры решили обратить внимание на модный архив, поэтому нашли прическу Монако боб. Она выглядит просто, но при этом очень эффектно.

Чтобы понять, как выглядит стрижка, нужно представить Грейс Келли, которая отдыхает на Ривьере, а ее волосы уложены в равномерную волну с большим объемом. Такая прическа имеет вневременную изысканность. Когда волосы подвижные, то придает виду молодости и свежести, подчеркивая здоровые и сияющие пряди.

Как сделать стрижку Монако боб

Для того, чтобы сделать трендовую прическу, нужно попросить парикмахера подстричь гладкий боб длиной до подбородка с мягкими внутренними слоями, чтобы создать естественный объем и подвижность.

Во время укладки кончики нужно немного закруглить снизу, чтобы получить изысканный и элегантный вид. Монако боб уже носят немало инфлюенсеров, поэтому на их примерах вы сможете увидеть, как выглядит эта шикарная прическа.

Объемная прическа

Карамельные тона

Закрученные кончики

Волны

Боковой подъем

Эффектный пробор

К слову, этим летом в моде будет еще несколько причесок, которые подходят как для офиса, так и для вечерних прогулок, и доминируют в социальных сетях.