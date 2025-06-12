Влітку актуальними є ті стрижки, які не потребують особливого догляду та є простими й невимушеними, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Що відомо про зачіску Монако боб

Тренд на стрижки боб сягає корінням в гламур та розкіш старого Голлівуду. Перукарі вирішили звернути увагу на модний архів, тож віднайшли зачіску Монако боб. Вона виглядає просто, але при цьому дуже ефектно.

Щоб зрозуміти, як виглядає стрижка, потрібно уявити Грейс Келлі, яка відпочиває на Рив’єрі, а її волосся укладене в рівномірну хвилю з великим об’ємом. Така зачіска має позачасову вишуканість. Коли волосся рухливе, то надає вигляду молодості й свіжості, підкреслюючи здорові та сяючі пасма.

Як зробити стрижку Монако боб

Для того, щоб зробити трендову зачіску, потрібно попросити перукаря підстригти гладкий боб довжиною до підборіддя з м’якими внутрішніми шарами, щоб створити природний об’єм та рухливість.

Під час укладки кінчики потрібно трішки заокруглити знизу, щоб отримати вишуканий та елегантний вигляд. Монако боб вже носять чимало інфлюенсерів, тож на їхніх прикладах ви зможете побачити, як виглядає ця шикарна зачіска.

Об’ємна зачіска

Карамельні тони

Закручені кінчики

Хвильки

Бічний підйом

Ефектний проділ

До слова, цього літа в моді буде ще кілька зачісок, які підходять як для офісу, так і для вечірніх прогулянок, та домінують у соціальних мережах.