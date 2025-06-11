Правильно підібрана зачіска здатна вплинути на загальний образ та наділити жінку свіжим виглядом, пише 24 Канал. Красива стрижка відображає індивідуальність та підкреслює стиль. У нашій добірці представлено кілька актуальних зачісок, які найбільше пасують жінкам у 40 років.

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Боб

Стрижка боб не втрачає популярності дуже багато років. Її люблять молоді дівчата та жінки в різному віці. Варіацій зачіски боб є дуже багато, але ми радимо зупинитися на гладкому бобі, який ідеально підійде на літню пору, оскільки ця стрижка дуже проста в догляді.

Каскад

Цю стрижку варто приміряти тим жінкам, в яких від природи тонке волосся, тож вони потребують об’єму. Середня довжина надасть текстури та легкості. Для створення романтичного образу, можна додати подовжений чубчик.

Хвилясте каре

Така зачіска чудово обрамляє обличчя й гарно пасує жінкам після 40 років. Перукарі зазначають, що каре пасує до будь-якого типу волосся та форми обличчя, а хвильки надають йому додаткового об’єму.

До слова! Існує кілька модних варіантів каре: об’ємні локони, тупі кінці, проділ по центру, каре з чубчиком та об’єм без шарів. Як виглядають різні каре – дивіться у нашому матеріалі.