Яркие воспоминания на всю жизнь: друзья устроили невероятную вечеринку в стиле "Шрека"

Отпраздновать годовщину свадьбы можно необычно, организовав интересную вечеринку. Так, украинцы решили устроить праздник в стиле мультфильма "Шрек".

Друзья не только организовали фотозону, но и подготовили костюмы и даже еду в эстетике популярного мультфильма. В результате вечеринка получилась невероятной, а пользователи сети очарованы креативностью друзей.

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Друзья устроили вечеринку в стиле "Шрека"

Друзья решили креативно отпраздновать годовщину свадьбы, поэтому устроили вечеринку в стиле мультфильма "Шрек". Так, они создали фотозону с главным героем, задекорировали стол зеленой скатертью и добавили золотистые шарики, из которых образовалось название вечеринки.

Более того, каждый из приглашенных на годовщину свадьбы пришел в костюме персонажа мультфильма. На кадрах можно увидеть трое слепых мышей, Кота в сапогах, сестру Золушки Дорис, Волка, Пиноккио и многих других персонажей.

Вечеринка в стиле "Шрека": смотрите видео

Пользователи сети оценили такую вечеринку с восторгом. Десятки людей оставили комментарии, в которых определили своих любимых героев или оставляли комплименты, а тысячи людей оставили свои лайки под видео.