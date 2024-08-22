Свои невероятные образы Рози Сомервилль демонстрирует в тиктоке, а также на своей странице в инстаграме. Стоит добавить, что такие перевоплощения очаровывают сеть, и девушка имеет миллионную аудиторию.

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Девушка имеет коллекцию платьев самых популярных принцесс

Рози – дизайнер, которая создает платья принцесс Disney. В сети она часто показывает процесс создания образов, однако конечный результат – завораживает.

Один из последних образов, которые продемонстрировала Рози в сети, – принцесса Анастасия из одноименного мультфильма. Рози повторила образ, в котором принцесса появилась на коронации. Блогерша заметила, что это перевоплощение – одно из ее самых любимых.

Девушка в образе Анастасии из одноименного мультфильма: смотрите видео

Завораживает взгляд и другое перевоплощение Рози. Так, дизайнер создала платье Белль из мультфильма "Красавица и Чудовище". Рози до мельчайших мелочей повторила образ, и буквально сошла с кадров мультфильма.

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Образ Белль в интерпретации дизайнера: смотрите видео

Интересно, что в любом образе Рози имеет невероятный вид. Так, дизайнер имеет в своей коллекции и наряды Рапунцель.

Рози в образе Рапунцель: смотрите видео

Особенно изысканно выглядит платье Золушки. Рози сделала его из необычной ткани, которая мерцает в темноте. Поэтому, платье действительно имеет магический вид.

"Магическое" платье Золушки: смотрите видео

Рози имеет в своей коллекции и платья Барби. Так, недавно блогер продемонстрировала одно из платьев любимой героини многих девушек.

Рози в образе Барби: смотрите видео