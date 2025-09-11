Насыщенные, стойкие, не бьют по кошельку: эти ароматы достойно заменят культовый Baccarat Rouge
- Существуют ароматы, которые могут заменить культовый и люксовый Baccarat Rouge 540.
- К дубликатам относятся: Henry Rose – Last Light, Jo Malone – Wood Sage & Sea Salt, DedCool – Fragrance 04, Dossier – Ambery Saffron и Boy Smells – Flor de la Virgen.
В индустрии красоты каждый год появляется аромат, который у всех на слуху. В 2025 году на это звание снова претендует культовый аромат Baccarat Rouge 540 от Maison Francis Kurkdjian. Его шлейф ни с чем не спутать, но и стоимость тоже немаленькая.
Но если хочется попробовать что-то другое, однако, похожее по настроению и не за все деньги мира, то есть немало парфюмов, которые могут стать альтернативой "Бакари". Такими ароматами делится 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.
Какие духи способны заменить Baccarat Rouge 540?
- Henry Rose – Last Light
Парфюм, воплощающий утонченность и женственность – начинается со свежих нот сочного персика и бергамота, постепенно раскрываясь сердцем жасмина, дополненным насыщенными древесными оттенками. Кульминацией аромата является теплая и притягательная база из мускуса и пачули.
- Jo Malone – Wood Sage & Sea Salt
Этот аромат напоминает глоток морского воздуха. Он искусно сочетает бодрящую свежесть грейпфрута и шалфея с тонкими солеными нотами стихии моря. Идеален для тех, кто ценит чистые и природные духи.
Jo Malone – Wood Sage & Sea Salt / Фото Jo Malone
- DedCool – Fragrance 04
Аромат имеет удивительное сочетание запахов, бодрящий – черный перец, инжир и цитрусовые ноты. А сандал и ладан добавляет глубины и нетрадиционного звучания.
- Dossier – Ambery Saffron
Вдохновение "Бакарой" здесь очевидно: шафран, жасмин, кедр и амбра создают богатый, насыщенный аккорд. Для тех, кто ищет более бюджетную альтернативу, этот аромат – идеальный вариант.
Dossier – Ambery Saffron / Фото Dossier
- Boy Smells – Flor de la Virgen
Этот аромат сочетает сладость меда и помело с цветочными нотами жасмина и плюща. Кульминацией является волшебный шлейф с мускусом и амброксаном, что создает магнетическую привлекательность.
На какие бюджетные ароматы обратить внимание?
- Современная парфюмерия предлагает бюджетные ароматы, пахнущие как люкс, например, Calvin Klein Euphoria, Angel Schlesser Femme Adorable Intense, Jimmy Choo Eau de Parfum, и Fabien Marche Black Infinity.
- Эти духи характеризуются насыщенными и стойкими нотами, создают незабываемый шлейф и подчеркивают индивидуальность своего владельца.
