В индустрии красоты каждый год появляется аромат, который у всех на слуху. В 2025 году на это звание снова претендует культовый аромат Baccarat Rouge 540 от Maison Francis Kurkdjian. Его шлейф ни с чем не спутать, но и стоимость тоже немаленькая.

Но если хочется попробовать что-то другое, однако, похожее по настроению и не за все деньги мира, то есть немало парфюмов, которые могут стать альтернативой "Бакари". Такими ароматами делится 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Читайте также Духи от Джорджо Армани, которые должны быть у каждого: женские и мужские ароматы

Какие духи способны заменить Baccarat Rouge 540?

Henry Rose – Last Light

Парфюм, воплощающий утонченность и женственность – начинается со свежих нот сочного персика и бергамота, постепенно раскрываясь сердцем жасмина, дополненным насыщенными древесными оттенками. Кульминацией аромата является теплая и притягательная база из мускуса и пачули.

Jo Malone – Wood Sage & Sea Salt

Этот аромат напоминает глоток морского воздуха. Он искусно сочетает бодрящую свежесть грейпфрута и шалфея с тонкими солеными нотами стихии моря. Идеален для тех, кто ценит чистые и природные духи.



Jo Malone – Wood Sage & Sea Salt / Фото Jo Malone

DedCool – Fragrance 04

Аромат имеет удивительное сочетание запахов, бодрящий – черный перец, инжир и цитрусовые ноты. А сандал и ладан добавляет глубины и нетрадиционного звучания.

Dossier – Ambery Saffron

Вдохновение "Бакарой" здесь очевидно: шафран, жасмин, кедр и амбра создают богатый, насыщенный аккорд. Для тех, кто ищет более бюджетную альтернативу, этот аромат – идеальный вариант.



Dossier – Ambery Saffron / Фото Dossier

Boy Smells – Flor de la Virgen

Этот аромат сочетает сладость меда и помело с цветочными нотами жасмина и плюща. Кульминацией является волшебный шлейф с мускусом и амброксаном, что создает магнетическую привлекательность.

На какие бюджетные ароматы обратить внимание?