Lady Б'юті-тренди Насичені, стійкі й не б'ють по гаманцю: ці аромати гідно замінять культовий Baccarat Rouge
11 вересня, 22:00
Насичені, стійкі й не б'ють по гаманцю: ці аромати гідно замінять культовий Baccarat Rouge

Марта Касіянчук
В індустрії краси щороку з'являється аромат, який у всіх на слуху. У 2025 році на це звання знову претендує культовий аромат Baccarat Rouge 540 від Maison Francis Kurkdjian. Його шлейф ні з чим не сплутати, але й вартість теж чималенька.

Але якщо хочеться спробувати щось інше, проте, схоже за настроєм і не за всі гроші світу, то є чимало парфумів, які можуть стати альтернативою "Бакарі". Такими ароматами ділиться 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Які парфуми здатні замінити Baccarat Rouge 540?

  • Henry Rose – Last Light

Парфум, що втілює витонченість і жіночність – починається зі свіжих нот соковитого персика та бергамоту, поступово розкриваючись серцем жасмину, доповненим насиченими деревними відтінками. Кульмінацією аромату є тепла та приваблива база з мускусу та пачулі.

  • Jo Malone – Wood Sage & Sea Salt

Цей аромат нагадує ковток морського повітря. Він майстерно поєднує підбадьорливу свіжість грейпфрута та шавлії з тонкими солоними нотами стихії моря. Ідеальний для тих, хто цінує чисті та природні парфуми.


Jo Malone – Wood Sage & Sea Salt / Фото Jo Malone

  • DedCool – Fragrance 04

Аромат має дивовижне поєднання запахів, що бадьорить – чорний перець, інжир і цитрусові ноти. А сандал і ладан додає глибини та нетрадиційного звучання.

  • Dossier – Ambery Saffron

Натхнення "Бакарою" тут очевидне: шафран, жасмин, кедр і амбра створюють багатий, насичений акорд. Для тих, хто шукає більш бюджетну альтернативу, цей аромат – ідеальний варіант.


Dossier – Ambery Saffron / Фото Dossier 

  • Boy Smells – Flor de la Virgen

Цей аромат поєднує солодкість меду та помело з квітковими нотами жасмину та плюща. Кульмінацією є чарівний шлейф з мускусом і амброксаном, що створює магнетичну привабливість.

На які бюджетні аромати звернути увагу?

  • Сучасна парфумерія пропонує бюджетні аромати, що пахнуть як люкс, наприклад, Calvin Klein Euphoria, Angel Schlesser Femme Adorable Intense, Jimmy Choo Eau de Parfum і Fabien Marche Black Infinity.
  • Ці парфуми характеризуються насиченими та стійкими нотами, створюють незабутній шлейф і підкреслюють індивідуальність свого власника.

Часті питання

Які аромати можуть стати альтернативою Baccarat Rouge 540?

До ароматів, які можуть замінити Baccarat Rouge 540, належать Henry Rose – Last Light, Jo Malone – Wood Sage & Sea Salt, DedCool – Fragrance 04, Dossier – Ambery Saffron та Boy Smells – Flor de la Virgen.

Чому Baccarat Rouge 540 вважається легендарним ароматом?

Baccarat Rouge 540 від Maison Francis Kurkdjian вважається легендарним через свій впізнаваний солодкий і насичений шлейф, який відзначається неймовірною стійкістю. Це аромат, який щороку привертає увагу у світі краси й стає об'єктом обговорень серед поціновувачів парфумерії.