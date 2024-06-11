Культовая форма бутылочки духов Chanel №5 навеяна контурами Вандомской площади. Именно ее видела из окна своего номера Коко Шанель, когда жила в отеле Ritz.

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Новая страница в истории духов Chanel №5

Духи Chanel №5 были созданы 5 мая 1921 года французским парфюмером Эрнестом Бо. С тех пор аромат всегда продавался в классическом прямоугольном флаконе.



Классические духи Chanel №5 / Фото Unsplash, Laura Chouette

Интересно. Как пишут в сети, каждую секунду в мире покупают 55 флаконов духов Chanel №5.

В 2016 году началась история трансформации флакона, когда мир увидел духи №5 L'Eau. Этот аромат является идеальным сочетанием цитрусов, альдегидов и цветов (жасмина, розы и иланг-иланга на базе из ветивера и кедра).

14 июня 2024 года в модном доме Chanel будет презентован новый флакон культового аромата – №5 L'Eau. Новый флакон будет прозрачным, несколько похожим на гальку или каплю дождя. Особенностью флакона является то, что он не может стоять. Создатели убеждены, что духи должны переходить из рук в руки.



Новый флакон культовых духов Chanel №5 L'Eau / Фото Chanel

Интересно, что создатели также вдохновлялись и невероятной и очаровательной иконой стиля Мэрилин Монро. Так, духи Chanel №5 были любимым ароматом звезды. В одном из интервью Мэрилин Монро заявила, что на ночь надевает лишь несколько капель любимого аромата – Chanel №5. После этого продажи духов стремительно выросли, и сейчас модный дом также решил отдать дань уважения иконе стиля.

Стоит отметить, что новая форма флакона будет лимитированной. Как мы писали выше, их можно будет приобрести с 14 июня 2024 года. Какова стоимость нового флакона духов – неизвестно. Некоторые источники заявляют, что цена будет стартовать от 288 долларов – около 11,6 тысячи гривен.