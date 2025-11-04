5 культовых духов от Avon, которые любили наши мамы: захотите купить снова
- 20 лет назад парфюмы Avon, такие как Little Black Dress, Perceive, Today, Pur Blanca и Far Away, были очень популярными.
- Каждый из этих ароматов имел уникальную композицию, включавшую ноты сандала, гардении, мускуса, груши и жасмина.
Сейчас выбором парфюмов никого не удивишь, но раньше все любили заказывать ароматы из каталогов. Для этого даже не приходилось идти в магазин, поскольку запах можно было почувствовать на странице.
Примерно 20 лет назад очень популярными были духи Avon, пишет 24 Канал. Большинство ароматов из каталога были на косметической полочке у наших мам. Их ноты даже до сих пор некоторые смогут узнать сразу и сказать их название.
Какие духи больше всего любили наши мамы?
Little Black Dress – парфюм 2001 года долго держался в топе среди всех ароматов. Он наполнен пудрово-цветочным запахом с нотами сандала, гардении и жасмина.
Духи с нулевых, которые любили наши мамы / Фото Pinterest
Perceive – свежий и чистый аромат 2000-го года наполнял мускус, груши и фрезия. Парфюм был достаточно чистый и свежий.
Духи с нулевых, которые любили наши мамы / Фото Pinterest
Today – в 2004 году самым популярным было трио ароматов: Today, Tomorrow и Always. Парфюм Today стал самым популярным. Он имел цветочный насыщенный запах, который тогда очень нравился женщинам.
Духи с нулевых, которые любили наши мамы / Фото Pinterest
Pur Blanca – в 2003 году актуальным был нежный аромат с лилией и мускусом. Запах этого парфюма некоторые до сих пор могут вспомнить.
Духи с нулевых, которые любили наши мамы / Фото Pinterest
Far Away – в нулевых популярным был также восточно-цветочный аромат с запахом ванили, сандала и жасмина.
Духи из нулевых, которые любили наши мамы / Фото Pinterest
