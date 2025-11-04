5 культовых духов от Avon, которые любили наши мамы: захотите купить снова

Сейчас выбором парфюмов никого не удивишь, но раньше все любили заказывать ароматы из каталогов. Для этого даже не приходилось идти в магазин, поскольку запах можно было почувствовать на странице.

Примерно 20 лет назад очень популярными были духи Avon, пишет 24 Канал. Большинство ароматов из каталога были на косметической полочке у наших мам. Их ноты даже до сих пор некоторые смогут узнать сразу и сказать их название.

Какие духи больше всего любили наши мамы?

Little Black Dress – парфюм 2001 года долго держался в топе среди всех ароматов. Он наполнен пудрово-цветочным запахом с нотами сандала, гардении и жасмина.



Духи с нулевых, которые любили наши мамы / Фото Pinterest

Perceive – свежий и чистый аромат 2000-го года наполнял мускус, груши и фрезия. Парфюм был достаточно чистый и свежий.



Духи с нулевых, которые любили наши мамы / Фото Pinterest

Today – в 2004 году самым популярным было трио ароматов: Today, Tomorrow и Always. Парфюм Today стал самым популярным. Он имел цветочный насыщенный запах, который тогда очень нравился женщинам.



Духи с нулевых, которые любили наши мамы / Фото Pinterest

Pur Blanca – в 2003 году актуальным был нежный аромат с лилией и мускусом. Запах этого парфюма некоторые до сих пор могут вспомнить.



Духи с нулевых, которые любили наши мамы / Фото Pinterest

Far Away – в нулевых популярным был также восточно-цветочный аромат с запахом ванили, сандала и жасмина.



Духи из нулевых, которые любили наши мамы / Фото Pinterest

Издание Who What Wear рассказало о нескольких лучших ароматов на осень. В список вошли пять осенних духов от брендов Jo Malone, Givenchy, Tom Ford, Balmain, и Dior, специально подобранных для осенней поры. Каждый из ароматов имеет уникальные ноты, которые идеально подходят для осенних месяцев, от теплого мускуса до фруктовых и цветочных нюансов.

Какие духи содержат ноты розы?