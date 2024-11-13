Очаровательные и обольстительные: 3 аромата осени с невероятным шлейфом
Женщины обожают ароматы духов, которые вносят последний завершающий штрих в их образ. Для тех, кто хочет обновить свой парфюмерный "гардероб", советуем обратить внимание на 3 аромата, которые поразят не только женщин, но и мужчин.
С наступлением холодного сезона, духи приобретают определенную выраженность и многогранность, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar. С помощью духов можно подчеркнуть индивидуальность, обратив внимание на ароматные композиции, которые имеют выразительные аккорды.
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Парфюмеры выделили 3 замечательных аромата, которые удачно дополнят осенние образы и прекрасно подойдут для зимнего использования.
Hermès, Barénia
Этот аромат создала известный парфюмер Крисан Нажель. Шлейф наполнен шипровым ароматом, раскрывая цветочный аккорд лилий с сочетанием ягодных вкраплений. Древесные аккорды придают некой дерзости, а подчеркивают парфюм ноты пачули.
Роскошные осенние ароматы / Фото Pinterest
Bibliothèque de Parfum, Leather Bliss
Этот соблазнительный аромат влюбит в себя всех женщин и мужчин. Многие ценители этого парфюма говорят, что аромат покоряет раз и навсегда. Он обрамлен ванилью, томатными листьями, мускатным шалфеем, корнями ириса, мускуса и сандала.
Безупречные осенние ароматы / Фото Pinterest
Givenchy, L'Interdit Absolu
Новая версия культового аромата поражает контрастным сочетанием белых цветов и аккорда табака и белых цветов. Такой парфюм запомнится надолго и спутать его невозможно ни с чем. Этот аромат подойдет всем, кто любит выражать собственную особенность.