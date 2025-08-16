Осенью женщины обновляют не только гардероб, но и добавляют в коллекцию духов новый аромат. Порой на поиск своего запаха уходит очень много времени, поэтому в подборке предлагаем описание композиций, среди которых вы сможете найти свой идеальный аромат.

В мире парфюмерии постоянно появляются новинки, однако женщины все равно любят выбирать знакомые запахи, которые уже завоевали популярность, пишет 24 Канал. На осень мы подобрали несколько замечательных духов, которые подарят вам интересные ощущения и хорошее настроение.

Какие духи выбрать на осень?

Jean Paul Gaultier, La Belle Flower Edition

Этот классический весенний парфюм имеет фруктово-цветочные ноты. Он ассоциируется с теплом, солнцем и деревьями, которые расцветают. Запах начинается со сладкого абрикоса, который раскрывается в компании магнолии и жасмина. Композиция завершается ванилью, которая добавляет аромату глубины.



Пахучие ароматы на осень / Фото Pinterest

Black Opium Over Red, Yves Saint Laurent

Обновленная версия парфюма наполнена замечательным запахом спелой вишни, которая переплетается с зеленым мандарином. Такой дуэт освежает и поможет окунуться в летние запахи даже в холодное время года.



Пахучие ароматы на осень / Фото Pinterest

Guilty Eau de Parfum, Gucci

Цитрусовый аромат содержит запах мандарина и апельсина, растущих на Кипре. Букет аромата состоит из розы, фиалки, герани и пачули.



Пахучие ароматы на осень / Фото Pinterest

Libre, Yves Saint Laurent

Замечательный запах имеет свежий и цветочный аромат, который способен влюбить в себя с первых минут. Композиция наполнена лавандой, ванилью, амброй и цветами апельсина.



Пахучие ароматы на осень / Фото Pinterest

Tresor Midnight Rose

Парфюм имеет ярко выраженные ноты розы и малины, которые переплетаются с легкой деревянной пряностью и ванильно-мускусным шлейфом.



Пахучие ароматы на осень / Фото Pinterest

