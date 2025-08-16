Восени жінки оновлюють не лише гардероб, але й додають до колекції парфумів новий аромат. Часом на пошук свого запаху йде дуже багато часу, тому у добірці пропонуємо опис композицій, серед яких ви зможете знайти свій ідеальний аромат.

У світі парфумерії постійно з’являються новинки, однак жінки все одно люблять обирати знайомі запахи, які вже завоювали популярність, пише 24 Канал. На осінь ми підібрали кілька чудових парфумів, які подарують вам цікаві відчуття та гарний настрій.

Які парфуми обрати на осінь?

Jean Paul Gaultier, La Belle Flower Edition

Цей класичний весняний парфум має фруктово-квіткові ноти. Він асоціюється з теплом, сонцем й деревами, які розквітають. Запах починається із солодкого абрикоса, який розкривається в компанії магнолії та жасмину. Композиція завершується ваніллю, яка додає аромату глибини.



Пахучі аромати на осінь / Фото Pinterest

Black Opium Over Red, Yves Saint Laurent

Оновлена версія парфуму наповнена чудовим запахом стиглої вишні, яка переплітається із зеленим мандарином. Такий дует освіжає й допоможе зануритися в літні запахи навіть в холодну пору року.



Пахучі аромати на осінь / Фото Pinterest

Guilty Eau de Parfum, Gucci

Цитрусовий аромат містить запах мандарину та апельсина, що ростуть на Кіпрі. Букет аромату складається з троянди, фіалки, герані та пачулі.



Пахучі аромати на осінь / Фото Pinterest

Libre, Yves Saint Laurent

Чудовий запах має свіжий та квітковий аромат, який здатен закохати в себе з перших хвилин. Композиція наповнена лавандою, ваніллю, амброю та квітами апельсина.



Пахучі аромати на осінь / Фото Pinterest

Tresor Midnight Rose

Парфум має яскраво виражені ноти троянди та малини, які переплітаються з легкою дерев’яною пряністю та ванільно-мускусним шлейфом.



Пахучі аромати на осінь / Фото Pinterest

