Кожна жінка має свої улюблені парфуми, а це означає, що серед всіх запахів, їй до душі припав лише один аромат, який пасує саме їй, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Чоловіки дуже люблять жіночі аромати, а деякі парфуми здатні закохати їх в жінку.

Читайте також 5 парфумів, що притягують кохання: стійкі та розкішні аромати

Які жіночі аромати подобаються чоловікам?

Orchidée de Minuit, Chloé

Верхні ноти парфуму складаються з орхідеї, рому, гвоздики та жасмину. У базові ноти входить ваніль, пачулі та мускус. Аромат є в міру солодкий з певною пряністю. Ця композиція найкраще підійде для жінок після 35 років.



Аромати, які закохують чоловіків / Фото Pinterest

Sacred Bond, Reinvented

Аромат є солодким та дуже приємним. У ньому одразу відчувається букет з квітів та фруктів, у поєднанні з жасмином, гарденією та малиною.



Аромати, які закохують чоловіків / Фото Pinterest

Ruby Red, The House of Oud

У верхніх нотах цього парфуму присутній імбир й танжерин. Середні ноти складаються з квітки імбиру, туберози та іланг-ілангу. Композицію базових нот складає зацукрований імбир, ваніль, деревні ноти та мускус.



Аромати, які закохують чоловіків / Фото Pinterest

Dazzling Girls, Haute Fragrance Company HFC

Аромат вже від старту пахне квітково та солодко, має легку гіркоту абрикосової кісточки з мигдалевими відтінками. Парфум оповитий іланг-ілангом, жимолостю, сливою, морською сіллю, жасмином Самбака. У базових нотах відчувається геліотроп, ваніль, мускус та боби тонка.



Аромати, які закохують чоловіків / Фото Pinterest

Majestic RP Parfums

Фруктовий аромат є стійким та спокусливим. Він сподобається всім чоловікам, які люблять солодкуватий шлейф. Аромат має запах персика, маракуї, малини, чорної смородини та конвалії з сандалом й пачулями.



Аромати, які закохують чоловіків / Фото Pinterest

До слова, ми розповіли про 5 парфумів, які пахнуть літом. До кращих ароматів увійшли парфуми із запахом відпустки.